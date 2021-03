São Vicente sem campeonatos de futebol nesta época desportiva

O Campeonato Regional de futebol da temporada 2020/21 na região desportiva de São Vicente não se realiza. A decisão saiu de uma Assembleia Extraordinária realizada ontem, na sede do clube Amarante. Os clubes alegaram falta de condições financeiras e sanitárias mas também porque não há, neste momento, infraestruturas desportivas.

Os clubes de São Vicente decidiram por unanimidade pela não realização do futebol a nível regional, uma tomada de posição que saiu de um encontro entre 13 das 16 equipas filiadas da região, anunciou na manhã desta quarta-feira, 03, o presidente da Associação Regional de Futebol de S. Vicente (ARFSV), César Lima, em conferência de imprensa.

“As equipas tiveram custos avultados para inscrever os jogadores e não foram ressarcidas. Os clubes de São Vicente vivem uma situação financeira dramática. O Governo anunciou recentemente o futebol como sendo uma modalidade de risco moderado e que por isso será obrigatório a realização de testes. É impossível a retoma do futebol em São Vicente, também porque estamos em estado de calamidade que só termina no dia 18 de março. Foi com profunda tristeza que tomamos esta decisão. Portanto, esta decisão não foi tomada de ânimo leve” aclara o presidente da ARFSV.

A reunião só não contou com a presença dos representantes do Salamansa, Ponta d´Pom e Corinthians. César Lima assegura que a Associação apenas acatou a vontade dos clubes, concordando que, neste momento, a região carece de infraestruturas capacitadas para a retoma das actividades, mas também a nível sanitário e financeiro.

O mesmo elucida que em São Vicente neste momento há apenas três campos disponíveis, os campos relvados de Monte Sossego, Ribeira de Craquinha e Salamansa. Já os campos de Chã de Alecrim, Adérito Sena e Bela Vista, devido a obras de remodelação estão impedidos de receber jogos, enquanto que, o Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol serve como hospital de campanha para doentes com covid-19.

Segundo César Lima, seguindo as diretrizes das autoridades sanitárias, a associação regional decide não colocar em risco a saúde pública. “O campo do Centro de Estágio daria uma grande ajuda, mas como sabem serve como hospital de campanha.”

Por isso, neste momento, só nos resta trabalhar para a próxima época desportiva. Reunir todas as condições para que consigamos voltar na próxima época” vinca o líder da Associação.