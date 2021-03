Carlos Veiga oficializa candidatura a Presidente da República

2/03/2021 23:17 - Modificado em 2/03/2021 23:17

O anúncio oficial da candidatura de Carlos Veiga será feito no próximo dia 04 de março, quinta-feira, num encontro a realizar no Farol D. Maria Pia, Cidade da Praia, Santiago.

Às eleições presidenciais de 17 de outubro já não concorre Jorge Carlos Fonseca, atual Presidente e que cumpre o segundo e último mandato.

Segundo uma nota de imprensa enviada à comunicação social, durante a cerimónia “Carlos Veiga fará um discurso no qual também anunciará as razões da candidatura e algumas das principais linhas de atuação com que se apresentará ao eleitorado”.

Do outro lado da arena política, Veiga poderá defrontar o também antigo primeiro-ministro, durante três mandatos (2001, 2006, 2011), José Maria Neves, que há mais de um ano admitiu estar a ponderar uma candidatura presidencial.

Caso se confirmem essas candidaturas, Veiga e Neves repetem o confronto que protagonizaram em 2011 para as legislativas, ganhas por José Maria Neves.

O deputado Hélio Sanches tornou-se em dezembro na primeira personalidade a disponibilizar-se para se candidatar ao cargo de Presidente de Cabo Verde.

“Estou disponível para encarar este desafio”, anunciou Hélio Sanches, deputado nacional do MpD (no poder), em conferência de imprensa, na cidade da Praia,

De recordar que esta é a terceira vez que Carlos Veiga se candidata ao cargo de Presidente da República. Em 2001 e em 2006, apoiado pelo MpD, candidatou-se contra Pedro Pires, que tinha o suporte do PAICV, sendo derrotado em ambas as ocasiões.

Carlos Veiga foi o primeiro chefe de Governo eleito democraticamente em Cabo Verde, em 1991, cargo que exerceu durante 10 anos.

Embora as candidaturas ao Palácio do Planalto, na Praia, sejam independentes e individuais, Carlos Veiga deve contar com o apoio do MpD, partido do qual foi primeiro presidente e está atualmente no poder.

De recordar de o político, de 71 anos, serviu como primeiro-ministro de Cabo Verde entre 3 de abril de 1991 e 29 de julho de 2000. Foi o primeiro chefe de governo da nação eleito através de eleições multipartidárias.

Em 2013 cessa a seu mandato à frente da presidência do MpD, passando o bastão a Ulisses Correia e Silva.

Em novembro de 2016, Carlos Veiga é nomeado Embaixador de Cabo Verde em Washington, Estados Unidos.