Pedro Brito e Humberto Bettencourt concluem curso de formação em Direção Técnica de Entidades Formadoras

2/03/2021 20:55 - Modificado em 2/03/2021 20:55

Foto: FCF

O selecionador nacional, Pedro Brito ‘Bubista’ e o adjunto Humberto Bettencourt, concluíram esta terça-feira, 02, a participação no curso de formação em Direção Técnica de Entidades Formadoras.

Conforme informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, o curso foi organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que, no âmbito do protocolo existente, endereçou o respetivo convite à Federação Cabo-verdiana de Futebol, teve a duração de um mês e durante esse período ‘Bubista’ e Humberto Bettencourt abordaram diversos temas.

Destes destacam-se, o Perfil e responsabilidade do Diretor/Coordenador Técnico; Estruturação do Departamento Técnico; Análise e planeamento estratégico; Comunicação e liderança; Perfil, competências e etapas de desenvolvimento do praticante; Modelos de ensino/ treino e jogo e Perfil do treinador.

De acordo com a mesma fonte, o curso foi em regime e-learning (ensino à distância) e foi ministrado por um grupo de Formadores da Portugal Football School, da Federação Portuguesa de Futebol, como José Guilherme, José Couceiro, João Paulo Costa, de entre outros.

Estes solicitaram a Pedro Brito e Humberto Bettencourt, o objetivo de formar, acompanhar, avaliar, reconhecer e certificar, estribado em módulos que permitiram adquirir conhecimentos e competências que só terão o seu devido valor com a sua restituição.