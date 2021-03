Covid-19: Município da Ribeira Brava de São Nicolau com 24 casos positivos

O Município da Ribeira Brava registou nesta terça-feira, 02, mais 24 casos positivos do novo coronavírus, passando a lha de São Nicolau a ser neste momento o segundo foco da doença no país, tendo agora 56 casos ativos.

A Ribeira Brava, a primeira a registar casos positivos na ilha de São Nicolau, já tinha ‘zerado’ os casos ativos por duas vezes, mas voltou a registar novos casos no passado dia 23 de fevereiro, tendo esta terça-feira, 02, de março diagnosticado 24 infetados que saíram do processamento de 82 amostras.

O concelho de Ribeira Brava tem agora 46 casos ativos da covid-19, passando a ser neste momento o segundo do país com mais casos ativos, ficando apenas atrás do município da Praia, que tem por esta altura 212 casos ativos.

Neste momento a ilha de São Nicolau contabiliza um total de 56 casos ativos (46 na Ribeira Brava e 10 no Tarrafal).