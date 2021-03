Santo Antão: Aníbal Fonseca sucede a Orlando Delgado como presidente da Associação dos Municípios

2/03/2021 20:26 - Modificado em 2/03/2021 21:36

Foto: CM do Porto Novo

O edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca foi eleito esta terça-feira, 02, como o novo presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, após a realização da assembleia intermunicipal, em Coculi, concelho da Ribeira Grande.

A Associação dos Municípios de Santo Antão, que até então era presidida pelo autarca da Ribeira Grande, Orlando Delgado, não realizava há vários anos a eleição dos órgãos sociais, pelo que estava em situação de ilegalidade, a qual foi, recentemente, assunto que foi objeto de análise pela Assembleia Municipal do Porto Novo.

A presidência da Associação dos Municípios de Santo Anão, criada nos anos 90, deveria ser exercida, rotativamente, pelos presidentes de câmara da ilha, por um período de seis meses.

Aníbal Fonseca já tinha admitido a necessidade de se discutir a actual situação desta instituição, marcada pela necessidade de renovação dos seus órgãos sociais, pelo que passa agora a ser o presidente da AMSA.

Na assembleia intermunicipal desta terça-feira, 02, as presidentes da Assembleia Municipal da Ribeira Grande, do Paul e do Porto Novo, Leida Helena Andrade, Sandra Elisa e Maria Jaqueline Rocha, respetivamente, passaram a compor a mesa da assembleia intermunicipal. O vereador da Câmara Municipal do Paul, Nilson Santos é o novo primeiro secretário, enquanto Nilton Delgado foi designado segundo secretário.