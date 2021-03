S. Vicente – Legislativas 2021: PAICV pretende eleger cinco deputados e com foco na regionalização

2/03/2021 13:40 - Modificado em 2/03/2021 13:41

A escolhida pela Comissão Política Nacional do Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), como cabeça de lista para as Eleições Legislativas de 2021 em São Vicente, Josina Freitas, garante que o partido vai vencer às eleições na ilha, elegendo cinco deputados para que a regionalização possa ser efetivada.

A posição de Josina Freitas foi expressa em conferência de imprensa hoje, na sua primeira apresentação pública como cabeça de lista do partido para as próximas eleições legislativas pelo círculo eleitoral de São Vicente, onde vincou que a sua presença na lista é consensual, tendo sida convidada pela Comissão Política Regional e aceite pela Comissão Política Nacional do partido.

“Os partidos são como as famílias. Há divergências em alguns momentos, mas o DNA está sempre lá. Família é família e estamos todos juntos nesta construção, com todos os camaradas do PAICV direta ou indiretamente a acreditar neste projeto” sustenta Josina Freitas que garante um partido à altura para recuperar os tempos áureos onde o conseguiu vencer na ilha.

A mesma salienta que foi com “grande responsabilidade” que tomou a sua decisão “pelo que não foi fácil decidir”, embora tenha tido o encorajamento da família e que “só se deve aceitar os grandes desafios quando se sente o peso dessa responsabilidade”.

Josina Freitas garante que abraçou o projeto porque “conta com todos, sendo uma mulher de acção, e a juventude e as mulheres de hoje querem acção e resultado dessas acções. Não apenas palavras”.

“A motivação pessoal para entrar neste momento na política ativa está diretamente relacionada com este momento crítico e inesperado que todos estamos a viver, que é o da pandemia da covid-19, e nisso chamo todos para que sejam atores responsáveis do futuro coletivo” sustenta.

Josina Freitas afiança, ainda, que é chegado o momento de mostrar que se impõe um “compromisso sério sobre a regionalização”, no âmbito de um projecto da reforma do Estado, “com transferência de poderes e de recursos para cada região, com a justiça da diversidade das potencialidades, num trabalho que não é só de um partido”.

“Precisamos de mais e é hora de dar um grande salto em frente e, daí, propormos um Cabo Verde para todos, de inclusão, onde as diferenças e as opiniões de todos são ouvidas pelos outros como forma de enriquecimento da sociedade” enaltece.

“Prometo trabalhar para a ilha ter mais investimentos decisivos no sector do mar, para criar novas oportunidades de emprego, formação e investimento nos sectores da cultura e do turismo, agarrando bem firme o novo mundo tecnológico que está à porta com o 5G”.

Por fim, aponta que os sanvicentinos podem esperar de si uma deputada “sempre disponível para ouvir, colaborar e equacionar tudo em prol de São Vicente”.

O PAICV aproveitou a ocasião para apresentar a mandatária para as mulheres, Liliana Fonseca e ainda o mandatário da candidatura local, Graciano Nascimento.