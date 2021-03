Boa Vista: IGAE assegura que dispõe de informações de venda e consumo de carne de porco com peste suína africana

O Inspetor-geral das Actividades Económicas, Paulo Monteiro, afirma ter informações sobre a venda e o consumo de carne de porco contaminada por peste suína africana na ilha da Boa Vista.

“Já fomos informados, mandamos averiguar, e sobre o caso, estamos já neste momento a agilizar a ida de um inspector da Inspeção- Geral das Actividades Económicas (IGAE), que se encontra no Sal, para rapidamente se deslocar à Boa Vista, no sentido de averiguar a situação e tomar as medidas que se impõem”, declarou Paulo Monteiro à Rádio Pública.

Porém, salienta que a IGAE vai entrar em contacto com a Delegacia de Saúde e a Polícia Nacional para ajudar a resolver este problema que “é grave” para a saúde pública.

Esse responsável diz ainda que a IGAE não vai tolerar esse tipo de situação de venda e compra de carne imprópria para consumo da população.

Nesta matéria que coloca em risco a saúde pública, o Inspetor-geral das Actividades Económicas deixa claro que a IGAE vai cumprir o seu papel de fiscalização e que eventuais medidas de apoio aos criadores cabem ao Governo e à Câmara Municipal da Boa Vista.