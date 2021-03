PJ detém em Espia indivíduo suspeito de abuso sexual de criança

2/03/2021 12:51 - Modificado em 2/03/2021 12:51

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou Prisão Preventiva a um indivíduo do sexo masculino, de 58 anos, residente em Espia, suspeito da prática de um crime de abuso sexual de criança.

Segundo a Polícia Judiciária, o alegado violador que foi detido esta segunda-feira, 01, de março, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandato do Ministério Público, é acusado de um crime de abuso sexual de criança.

De acordo com a mesma fonte, o detido foi presente no mesmo dia ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.