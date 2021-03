Sal. Prisão preventiva e apresentação periódica para suspeitos de tráfico de drogas de alto risco

1/03/2021 22:23 - Modificado em 1/03/2021 22:23

Conforme comunicado da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), os jovens foram detidos, na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, no sábado, 27 de fevereiro, em residências, na localidade de Tanquinho Norte – Santa Maria.

Presentes às autoridades judiciárias competentes, no tempo legal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva a um deles e Apresentação Periódica e Proibição de Saída da ilha aos restantes quatro.