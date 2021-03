Treinador do Clube Desportivo ABC, António “Tony” Teixeira vai candidatar-se à presidência da Federação Cabo-verdiana de Andebol

1/03/2021 21:26 - Modificado em 1/03/2021 21:26

Com uma vasta carreira ligada ao andebol em Cabo Verde, quer como jogador quer como treinador, António “Tony” Teixeira notabilizou-se nos últimos tempos à frente da equipa técnica da formação feminina do Clube Desportivo ABC, que o levou à conquista de oito campeonatos de Cabo Verde consecutivos, para além de participação nas provas internacionais.

No entanto, este o técnico diz que apesar da sua disponibilidade para assumir os destinos do andebol em Cabo Verde, a sua candidatura fica condicionada à decisão final de Nélson Martins, por entender que pelo trabalho feito em prol da modalidade, o actual líder federativo merece um segundo mandato.

À Inforpress, Teixeira revelou que já está em elaboração uma lista concorrente para ser apresentada à mesa da Assembleia-geral até 12 de março, altura em que termina o prazo para a entrega das listas candidatas.

Nelson Martins, o atual presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol recorde-se, já manifestou publicamente a sua indisponibilidade para concorrer a um segundo mandato em Assembleia-geral Ordinária electiva, agendada para 27 deste mês.

A presidência de Nelson Martins fica marcada pela qualificação inédita da seleção nacional masculina para o Campeonato do Mundo que se realizou no passado mês de janeiro no Egito.