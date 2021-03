Covid-19: 32 casos positivos em 312 amostras analisadas

1/03/2021 19:10 - Modificado em 1/03/2021 19:10

Cabo Verde confirmou esta segunda-feira mais 32 infeções pelo novo coronavírus, dos quais 2 em São Vicente. Trata-se de uma redução significativa em relação aos dias anteriores.

Estas informações constam do comunicado emitido esta tarde pelo Ministério da Saúde, que revela que dos 312 exames, somam-se 11 positivos na Praia, 1 em Santa Cruz, 2 em São Vicente, 5 no Sal, 8 em Ribeira Brava de São Nicolau, 1 em Tarrafal de São Nicolau, 3 na Boa Vista e 1 no Maio.

Na conferência de imprensa semanal, o director nacional da Saúde, Jorge Barreto frisou ainda que há 15 pessoas internadas nos hospitais do país, sendo a maioria (8) no Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte, das quais 2 estão em estado critico. O Hospital Central da Praia tem neste momento 4 pessoas internadas, sendo uma em estado grave. No Hospital central de São Vicente estão duas pessoas internadas, todos estáveis, o mesmo acontece com um paciente que está internado no Hospital Regional São Francisco de Assis, na ilha do Fogo.

Jorge Noel Barreto, realçou que 268 pessoas estão em quarentena a aguardar resultados do inquérito epidemiológico.

Com esta actualização, o país baixa para 397 os casos activos, visto que nas últimas 24 horas mais 61 pessoas saíram do isolamento.

No acumulado, Cabo Verde tem 14.875 casos recuperados, 147 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15.432 casos positivos acumulados.