Agendamento Online vai diminuir tempo de espera e filas nas pequenas encomendas

1/03/2021 00:17 - Modificado em 1/03/2021 00:17

Já está em vigor em São Vicente, o agendamento online do levantamento de pequenas encomendas da plataforma online através do site da ENAPOR ou Portondinosilha, da administração da empresa que gere os portos de Cabo Verde.

É que segundo Irineu Camacho, a plataforma desenvolvida pela NOSI, tem como objectivo organizar a capacidade de resposta do levantamento de mercadoria e também minimizar as enchentes existentes no centro de pequenas encomendas e trazer maior satisfação aos clientes.

Esta sistema, garante, vai revolucionar e diminuir os constrangimentos existentes, porque com esta plataforma, os clientes em qualquer parte do mundo e em qualquer dispositivo electrónico conseguem fazer e agendar o levantamento da sua encomenda de uma forma muito rápida e eficaz. “Após fazer isso, o cliente recebe um sms, com as informações, da data e hora, bem como um código específico referente à sua carga”, com isso Camacho explica que o sistema localiza a carga dentro do armazém e que através desta gestão e comunicação que existe com o sistema online da Enapor e com o sistema de gestão dos armazéns vai permitir antecipadamente rever as cargas e ter uma melhor eficácia e rapidez na entrega.

“Após identificar são levadas à zona de entregas, onde vão passar pelo scanner, que é feito pela Polícia Nacional e Fiscais de Alfândega e após isso, a parte da entrega e saída dos armazéns”, referiu o responsável.

No entanto, mesmo com o sistema de scanners montado em São Vicente, os fiscais da alfândega continuam a fazer a abertura dos pertences, de forma a avaliar o custo.

Este agendamento online, vai mudar completamente a configuração antiga de entrega das mercadorias, isso com a devida sensibilização e que vai demorar tempo, mas que após implementado as pessoas apenas fazem a marcação, sem se deslocar ao Porto. “Antes deslocavam ao porto para tirara uma senha e após dois ou três dias, iriam deslocar-se ao porto para o levantamento e agora não devem sequer deslocar antes, apenas no dia e na hora do levantamento”.

E aos portos, isso vai melhorar a planificação de trabalho. “Se sabemos com antecedência que as pessoas vêm levantar as suas mercadorias, de acordo com o sistema de gestão, permite-nos planificar e organizar a carga e quando o cliente chegar já temos a carga disponível”.

Futuramente, Irineu Camacho, diz que a Enapor pretende duplicar o atendimento nos Portos e alargar para os outros portos e também pretende mensalmente fazer uma análise do sistema, ao recolher as informações do cliente e reacções para aprimorar a plataforma de modo a ir de encontro com as necessidades.