Combustíveis aumentam de preço em Março

28/02/2021 22:07 - Modificado em 28/02/2021 22:08

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) atualizou, este domingo, os novos preços máximos dos combustíveis, que devem vigorar a partir das 00 horas do dia 01 de Março de 2021. Registou-se um aumento generalizado no preço dos combustíveis no país.

Conforme a nota de imprensa da ARME a que a o NN teve acesso, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 90, 00 ECV/L; a Gasolina, a 112,80 ECV/L; o Petróleo, a 74,00 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 74, 70ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 63,00 ECV/L; o Fuel 380, a 68,80 ECV/L e o Fuel 180, a 71,70 ECV/L.

O Gás butano, acrescenta a mesma nota, passa a ser vendido a granel a 134,90 ECV/Kg, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 385,00 ECV; as de 6 Kg, a 810,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.687,00 ECV e as de 55Kg, a 7.421,00 ECV.

“O aumento dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliado à depreciação do euro face ao dólar americano concorreram para o aumento dos preços dos combustíveis no mercado nacional”, lê-se no comunicado da ARME.

Assim, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 5,14%, 6,26% e 6,42%, respetivamente. A Gasolina e o Petróleo aumentaram 2,45% e 2,49%, respetivamente. Os preços do Butano, de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 4,41%, 6,54% e 7,00%, respetivamente. Isto corresponde a um aumento médio dos preços dos combustíveis em 5,09%.

Os novos valores do parâmetro CP (Custo de Aquisição do Produto) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram de 01 a 31 de Março de 2021.