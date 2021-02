Casos ativos em São Vicente reduzem consideravelmente no mês de fevereiro

28/02/2021 21:38 - Modificado em 28/02/2021 21:38

Depois de ter registado 998 novos infetados e atingido os 285 casos ativos no mês de janeiro, a ilha de São Vicente, apesar do aparecimento de novos casos da infeção pelo novo coronavírus, deu algum sinal de melhoria neste mês de fevereiro, com 430 novos infetados, diminuindo para 33 os casos ativos.

A ilha de São Vicente que é neste momento um dos principais focos de infeção da covid-19 no país, teve em janeiro o mês mais crítico da pandemia na ilha, desde que foi diagnosticado o primeiro caso da doença a 03 de abril de 2020, com 998 novos casos e 11 mortes a lamentar.

Com os novos dados de hoje do Ministério da Saúde, com o anúncio de mais 19 infetados e 15 recuperados. Os casos acumulados subiram para 2.318, enquanto 2.261 pessoas já foram dadas como recuperadas da doença.

No decorrer deste mês de fevereiro, houve o registo de quatro óbitos a lamentar.

A ilha de São Vicente recorde-se, é a única ilha do arquipélago que neste momento está sob o estado de calamidade e quer vigora até 18 de março.

São Vicente tem neste momento 33 casos ativos da doença, que estão em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e ainda em isolamento no domicílio.