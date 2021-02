Chipre: AEL Limassol de Vozinha salta à condição para a liderança com vitória sobre o AEK Larnaca

26/02/2021 20:34 - Modificado em 26/02/2021 20:34

O AEL Limassol que contou a titular com o guarda-redes internacional cabo-verdiano Vozinha, venceu na tarde desta sexta-feira, 26, por três golos sem resposta a formação do AEK Larnaca, saltando para a liderança, ainda que à condição, do campeonato cipriota.

Na equipa cipriota, Vozinha vai dando cartas, neste momento, como titular indiscutível na equipa orientada por Kerkez, que hoje venceu chegando à terceira vitória consecutiva e o oitavo jogo sem perder. Desta feita, Vozinha terminou o jogo sem sofrer golos, ajudando a equipa a atingir os 58 pontos em 27 jogos, mais dois do que o Omonia que só entra em campo este domingo, 28.

O guarda-redes tem brilhado na baliza dos amarelos, uma prestação que ajudou a sua equipa a chegar a esta fase decisiva do campeonato com todas as hipóteses do título, quando faltam disputar três jogos.

De realçar que o campeonato do Chipre é disputado em duas fases. A primeira consiste na disputa de 26 jornadas por parte das 14 equipas presentes na primeira liga, seguindo para a segunda fase 12 equipas, onde os seis primeiros classificados disputam posteriormente o título entre si, enquanto os outros seis competem no grupo de rebaixamento.

As equipas jogam entre si duas vezes para completar mais dez partidas por cada clube, sendo que o primeiro classificado do grupo campeonato sagra-se campeão e o último classificado do segundo grupo desce de divisão, juntamente com as outras duas equipas da primeira fase do campeonato que terminaram nos últimos lugares.