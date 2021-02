Sal: Prisão preventiva para suspeito de quatro crimes de VBG

26/02/2021 20:26 - Modificado em 26/02/2021 20:26

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um indivíduo de 21 anos, suspeito de quatro crimes de VBG cometidos contra a sua ex-companheira.

De acordo com nota da Polícia Judiciária, o indivíduo é ainda suspeito de crime de motim agravado, de um crime de ofensa à integridade física agravado, em concurso real com um crime de armas e quatro crimes de VBG, cometidos contra a sua ex-companheira, a quem vinha agredindo física e psicologicamente. O suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na quinta- feira, 25, fora de flagrante delito, no bairro de Alto Santa Cruz, Espargos.

O detido foi presente, esta sexta-feira, 26, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.