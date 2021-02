Nos homens “ninguém comenta”. Jovem recusa-se a fazer buço e sobrancelhas

25/02/2021 17:13 - Modificado em 25/02/2021 17:13

Eldina Jaganjac tem 31 anos e pretende para si um novo conceito de beleza. “Antes, sentia que havia opções extremamente limitadas de como as mulheres se deviam parecer”, conta.

© Reprodução Instagram / eldina_jaganjac

Eldina Jaganjac é dinamarquesa, tem 31 anos, e está a fazer furor por se recusar a retirar os pelos que crescem (a mais) nas sobrancelhas ou no buço. A jovem pretende instituir para si um novo conceito de beleza.

Frustrada com as expectativas que são colocadas sobre as mulheres, também no que à depilação diz respeito, Eldina, natural de Copenhaga, decidiu cortar com os esperados cânones de beleza. Em março de 2020, conta a Unilad, decidiu assumir (todos) os pelos que lhe crescem na cara e ‘deitou fora’ as pinças.

“Antes de deixar as minhas sobrancelhas crescer, sentia que havia opções extremamente limitadas de como as mulheres se deviam parecer. Se um homem não se barbeia e não trata das sobrancelhas, ninguém percebe ou comenta e não é nada fora do comum”, destaca à publicação.

Apesar das críticas que recebe – muitos homens dizem-lhe que deve tirar os pelos da face – Eldina Jaganjac está confiante na sua decisão. E acredita que a sua escolha de beleza pode afastar ‘as maçãs podres’ do seu caminho amoroso.

“Agora, escolhi focar-me nas tarefas e objetivos que preciso de fazer e menos em como apareço ao fazê-los”, conclui a dinamarquesa.

Por Notícias ao Minuto