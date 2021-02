MpD confirma Paulo Rocha para cabeça de lista em São Vicente secundado por Mircéa Delgado

25/02/2021 15:03 - Modificado em 25/02/2021 15:03

O MpD acaba de definir os seus cabeças-de-lista, no país e na diáspora, para as eleições legislativas a realizarem-se a 18 de abril próximo.

Uma das novidades está na lha de São Vicente onde Paulo Rocha, atual ministro da Administração Interna, lidera a candidatura do MpD, secundado por Mircéa Delgado.

Em São Vicente, João Gomes, cabeça-de-lista em 2016 por esse círculo eleitoral desce para a terceira posição.

O Movimento para a Democracia, MPD, acaba de confirmar a lista divulgada pelo Notícias do Norte, em primeira mão, sobre os primeiros quatro integrantes da lista para as Legislativas de 2021, que dá conta que o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha será o cabeça de lista do Movimento para Democracia, MpD, pelo círculo eleitoral de São Vicente, nas Eleições Legislativas de 2021. Em segundo lugar, surge a deputada Mircéa Delgado, em terceiro o deputado e cabeça de lista em 2016 João Gomes e em quarto Maria Trigueiros, coordenadora do MpD em São Vicente.

As listas foram apresentadas pela Secretária Geral do MpD, Filomena Delgado, em conferência de imprensa, após serem aprovadas pela Direção Nacional do MpD no passado dia 20.

Filomena Delgado destaca a “boa renovação”, cumprimento da Lei da Paridade e inclusão de jovens nas listas concorrentes.

Para os círculos da Diáspora, o MpD manteve Emanuel Barbosa como cabeça de lista para Europa e Resto do Mundo. Orlando Dias vai continuar como cabeça-de-lista para África e Fátima Write para os Estados Unidos da América.

Lista do MPD para São Vicente – Legislativas 2021