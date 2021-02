Santo Antão: Jorge Santos novamente designado para cabeça de lista do MpD para eleições legislativas

25/02/2021 14:43 - Modificado em 25/02/2021 14:43

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, foi novamente o escolhido pela Comissão Política Nacional do MpD, como cabeça-de-lista do partido para as legislativas em Santo Antão.

Depois de ter sido escolhido para encabeçar a lista do Movimento para Democracia (MpD) para as eleições de 2016, onde o partido saiu vencedor tanto na ilha das Montanhas como a nível nacional, o atual presidente da Assembleia Nacional, mereceu novamente a confiança da Comissão Política Nacional do partido para as eleições de abril deste ano.

De resto, a lista em Santo Antão sofreu algumas alterações com a entrada de Ângela Gomes para segundo nome. A lista fica completa com Damião da Cruz Gomes Medina, Armindo João da Luz, Jaqueline Rocha, Adilson Silva Fernandes, Gilda Mariano Monteiro, Elisangela Maria Delgado Santos, Silvino Sousa Ferreira, Suely Fortes Nascimento, Edivaldo Livramento Neves e Magali Fortes.

Já em Santiago Sul, Ulisses Correia e Silva é naturalmente candidato. Em segundo está Filomena Gonçalves, deputada e presidente da Associação das Mulheres Democratas.

Em Santiago Norte, Austelino Correia lidera a lista, secundada por Carmem Martins, de Santa Cruz, e em terceiro lugar aparece o atual Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Na Ilha do Fogo, o deputado Filipe Santos encabeça a candidatura e Vanusa Barbosa é a número 2. Na Boa Vista a lista é liderada por Elizabete Évora secundada por Gilson Oliveira.

No Maio, Joana Rosa e Manuel Ribeiro fazem a dupla de candidatos. Em São Nicolau Nelson Brito é secundado por Crisólita Costa. Na Brava Fernanda Burgo é a número um e em segundo lugar está Samuel Varela.

A ilha do Sal, que pela primeira vez elege 4 deputados, a lista é liderada por Janine Lélis tendo como número 2 Carlos Santos, atual Ministro do Turismo. De realçar que as Legislativas 2021 estão marcadas para 18 de abril.