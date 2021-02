Operadores turísticos portugueses voltam a programar voos charters de verão para a ilha do Sal

25/02/2021 14:00 - Modificado em 25/02/2021 14:00

Os operadores turísticos portugueses Solférias, Abreu e Soltrópico anunciaram o lançamento de programas de férias com partida das cidades de Lisboa e do Porto para a ilha do Sal, em voos fretados à SATA Azores Airlines.

Depois da interrupção de 2020, devido a pandemia da covid-19, os operadores voltam a juntar-se, tal como aconteceu em 2019, numa operação que tem como destino a ilha do Sal, em voos diretos com aviões Airbus A320 da companhia com sede na Região Autónoma dos Açores.

As partidas de Lisboa e do Porto serão às sextas-feiras entre os meses de junho e de setembro. A operação de Lisboa começa no dia 4 de junho e a do Porto começa no dia 25 do mesmo mês. A última partida está marcada para 17 de setembro.

No último verão antes da pandemia, em 2019, os operadores Solférias, Abreu e Soltrópico operaram três voos por semana para a ilha do Sal, dois de Lisboa e um do Porto, e ainda um voo por semana entre Lisboa e a ilha da Boavista, que este ano não se realiza.

Em comunicado, a Solférias anunciou que os seus programas para o Verão na ilha do Sal apresentam preços desde 601 euros por pessoa em quarto duplo, com voos, taxas, transferes, sete noites de alojamento e seguro de viagem.