Instituto Marítimo e Portuário interdita saída de embarcações de pesca devido ao estado do tempo

25/02/2021 13:50 - Modificado em 25/02/2021 13:50

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional devido ao estado do tempo.

Em nota de imprensa o IMP informa que tal decisão atende às condições do estado do tempo no arquipélago em geral durante as próximas 24 horas, com vento NE/NEE, 4 – 5, por vezes 7 com rajadas em Sectores na Zona Ocidental, à tarde. Ondas NNW/NE 2 a 3.5 metros, aumentando em Sectores Inter-ilhas na Zona Oriental 3 a 4.5 metros a Nordeste/Norte/Nordeste do Arquipélago, localmente 1.5 a 3 metros em Zonas Costeiras Sul.

“A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional”, alerta o IMP.

O aviso de segurança, que foi anunciado no início na tarde de hoje, é válido pelas próximas 24 horas. As informações sobre o estado do tempo serão atualizadas nas próximas 24 horas.