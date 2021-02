PJ incinera cerca de 3 mil quilos de cannabis em Santiago

A Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), esta terça-feira, 23, desmantelou dezassete parcelas de terreno com várias plantações de cannabis, na localidade de Belém, no concelho de Ribeira Grande de Santiago.

Após esta descoberta, no âmbito do plano de prevenção e combate ao tráfico interno de estupefacientes, procedeu, à destruição, nos locais, por meio de incineração, de 2.931 Kg (dois mil, novecentos e trinta e um quilogramas) de cannabis, conforme ordem do Ministério Público.

A operação, conforme a nota, contou com a participação de um contingente de 25 efetivos da Polícia Judiciária.