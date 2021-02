São Vicente: “Miss & Mister Inter-Liceu” para eleger a beleza dos liceus

24/02/2021 23:20 - Modificado em 24/02/2021 23:20

A nova organização do “Miss & Mister Inter-Liceu” realiza a gala final do concurso do concurso de beleza entre todos os liceus, no dia 17 de abril, na Academia de Música Jotamont.

“Miss e Mister Inter-Liceu”, conta com os estudantes do 2º ciclo (9º ano e 10º ano) e 3º ciclo (11º ano e 12º ano).

A comissão organizadora do concurso garante a total segurança sanitária do evento, referente à utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social e disponibilização de álcool gel no espaço.

O responsável pela organização, diz que todos os anos são realizados em todas as escolas secundárias da nossa ilha o intitulado “Miss e Mister” e desde do ano passado, devido a situação pandêmica que atravessamos de momento, e de questões logísticas, este ano não será possível realizar. “Deste modo, surgiu através da junção de todos os envolvidos neste projeto a ideia da realização do “Miss e Mister Inter-Liceu”, agora com o objetivo de realizar a 6° edição do evento”, explica Steven Rocha.

Com o tema: “Violência Baseada no Gênero (VBG)”, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre esta temática e promover um respeito mútuo entre os diferentes géneros, o principal objetivo do concurso é eleger a “Miss e Mister Inter-Liceu 2021”.

Este é conforme a nossa fonte, um evento sociocultural com foco na participação dos estudantes do ensino secundário da ilha de São Vicente, como forma de reconhecimento e valorização da graça, desenvoltura, beleza, sensualidade e formosura feminina e masculina dos nossos liceus.

E que tem como finalidade, assegura Steven Rocha de envolver cada vez mais os jovens na luta para a igualdade e para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, esse projeto tende em arrecadar fundos, donativos para ajudar instituições de cariz social na ilha, tendo como referência o lar dos idosos que teve a oportunidade de receber esse apoio em eventos anteriormente realizados.

“O foco é proporcionar aos jovens uma convivência mais harmoniosa afim de que possamos juntos crescer e desenvolver o nosso país. Eleger o mais belo(a) das escolas, envolvendo as organizações juvenis e comunitárias, as associações de estudantes no desenvolvimento de campanhas de sensibilização com um propósito de valorizar as nossas raízes através da beleza dos nossos/nossas jovens”, reitera.

Questionado sobre o desenvolvimento futuro deste projecto, Rocha diz esperar que este evento seja de envolvimento de toda as escolas da ilha de São Vicente para a promoção de uma consciência social a fim de incentivar a população na luta contra a “VBG”, esta problemática que muito assola a nossa sociedade.

E também envolver a nossa comunidade cada vez mais em debates numa tentativa de implementar mais seriedade nas temáticas socioculturais do nosso país, desenvolvendo assim cada vez mais o nosso capital humano e o seu modo de pensar. EC