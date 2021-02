Aílton “Dodô” Soares um cabo-verdiano em destaque no futebol de Malta

Aílton Jorge Soares, ou simplesmente Dodô, natural de São Vicente, que milita no Hamrun Spartans, do campeonato principal de Malta, é neste momento o jogador mais decisivo do mundo nesta temporada, contando com 13 golos e 20 assistências, ou seja participou de forma direta em 33 golos.

Natural de São Vicente, Dodô, primeiro cabo-verdiano a jogar nesta liga europeia, que recebeu ontem o prémio de melhor jogador do mês de janeiro em Malta, pelo segundo mês consecutivo, é um nome a merecer a atenção no mundo do futebol nesta temporada.

Com 13 golos e 20 assistências, participação direta em 33 golos, “Dodô”, está a par de nomes como Robert Lewandowski (27 golos e 6 assistências), Paul Onuachu (23 golos e 2 assistências) e Marinho (17 golos e 8 assistências).

Numa outra tabela que também leva em conta a soma do número de golos e de assistências por nacionalidades, apenas na BOV Premier League, Cabo Verde é quinto através do nome de Dodô. Com 33 no total entre golos e assistências à 20ª jornada.

Dodô, conhecido por ser um exímio finalizador, formado no Batuque FC, para além do Hamrum Spartans jogou vários anos no Afro Napoli United e Procida, equipas semi-profissionais italianas, onde conquistou vários prémios de melhor jogador e melhor marcador.