IMP interdita saída para o mar devido a “tendência para intensificação do vento e agravamento do estado do mar”

23/02/2021 21:45 - Modificado em 23/02/2021 21:45

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 24 horas, devidas às condições do estado do tempo em Cabo Verde.

Através de uma nota avançada esta tarde, o IMP explica que existe uma “tendência para a intensificação do vento e agravamento do estado do mar” no arquipélago, pelo que, por razões de segurança, se encontra interdita a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo.

De acordo com a mesma fonte, esta interdição é extensiva a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral.