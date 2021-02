Cabo Verde Interilhas anuncia novo navio para o segundo trimestre de 2021

23/02/2021 21:59 - Modificado em 23/02/2021 21:59

A CV Interilhas (CVI), empresa concessionária das ligações marítimas inter-ilhas, anuncia que está em processo de aquisição de mais um navio, que deve entrar em operação no segundo trimestre deste ano de 2021.

De acordo com a empresa trata-se de uma embarcação ROPAX, roll-on roll-off de passageiros e cargas, com rampa de popa, comprimento de 69 metros, velocidade de 15 nós e capacidade para cerca de 250 passageiros e 43 viaturas ou 11 atrelados de 15 metros.

A CVI assegura que a aquisição deste novo navio representa “mais um passo no crescimento sustentado” da operação de transporte de passageiros e carga inter-ilhas em Cabo Verde.

A empresa assume a possibilidade de substituir mais um navio até ao final de 2021, continuando a modernização da sua frota, dotando assim o país de “melhores condições” de mobilidade para os cidadãos, agentes económicos e turistas.

“Após um ano e meio de operação, a CV Interilhas é uma empresa nacional de referência, cumprindo todos os dias aquela que é, desde sempre, a sua principal missão: ligar o país, pelo mar, promovendo a circulação de pessoas e bens, através de um sistema de transporte marítimo, com itinerários e horários definidos, assente na segurança, fiabilidade e regularidade”, lê-se no comunicado da empresa.

A embarcação, que deve entrar em operação no segundo trimestre do corrente ano, vai passar primeiramente por um processo de reequipamento adequado aos standards internacionais do mercado e aos requisitos da bandeira de Cabo Verde.