PN lamenta morte de Joaquim de Pina, Chefe de esquadra na reforma, vítima de queda na sua residência em Madeiralzinho

23/02/2021 21:23 - Modificado em 23/02/2021 21:23

A Polícia Nacional lamenta a morte, na manhã desta terça-feira, 23, de Joaquim de Pina, Chefe de Esquadra na reforma, vítima de queda na sua residência em Madeiralzinho.

Conforme nota, a Polícia Nacional avança que o malogrado, ingressou na instituição como agente da PN, em outubro de 1972, e durante o tempo em que esteve no ativo, exerceu as suas funções no Comando Regional de São Vicente, tendo, entre várias outras funções desempenhadas, chefiado o Serviço de Emigração e Fronteiras nesta ilha e o Posto Policial da Brava.

Pelas suas funções, que desempenhou desde 1972 a 2005, “Gugui” como era conhecido, foi louvado com mérito de “bom profissional e elevado grau de responsabilidade técnico-profissional e espírito de sacrifício”.