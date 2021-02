Primeiro-ministro no Parlamento para debater o tema “Cabo Verde e o papel do Estado no desenvolvimento”

23/02/2021 20:38 - Modificado em 23/02/2021 20:38

A segunda Sessão Plenária prevista para o mês de fevereiro, acontece de 24 a 26, será marcada pelo debate com o Primeiro-ministro, cujo tema central “Cabo Verde e o Papel do Estado no desenvolvimento” foi proposto pela bancada do grupo parlamentar do Partido Africano de Independência de Cabo Verde (PAICV).

Para além deste debate, e de acordo com a convocatória, vão ser apreciados, na generalidade, o Projeto de Lei que institui o Regime Jurídico de Maior Acompanhado bem assim como a Proposta de Lei que estabelece o regime jurídico de funcionamento e tratamento de dados do Sistema de Informação, Gestão e Transação de Propriedades.

Os eleitos nacionais, igualmente, irão aprovar, na generalidade, as Propostas de Lei que procedem à primeira alteração à Lei n.º 13/VII/2007, de 2 de julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania Presidente da República, bem como a assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Presidência da República.

De igual modo serão discutidas a Proposta de Lei que estabelece o Quadro Jurídico dos Museus e da Rede Museus de Cabo Verde bem como a Proposta que procede à primeira alteração à Lei nº 9/IX/2017, que institui o regime especial de reforma antecipada dos funcionários dos Serviços Municipais de Água e Saneamento na ilha de Santiago.

De realçar que os grupos parlamentares encontram-se reunidos em Jornadas Parlamentares para preparação desta que é a última Sessão Plenária do corrente mês.