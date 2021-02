Covid-19: São Vicente com mais 7 positivos e 10 recuperados

23/02/2021 20:08 - Modificado em 23/02/2021 20:08

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais 7 casos positivos de covid-19 e ainda 10 recuperados, passando a ilha a ter neste momento 59 casos ativos.

De acordo com os dados avançados pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, os 7 novos casos da doença em São Vicente resultaram do processamento de 123 amostras, passando a ilha a somar agora 59 casos ativos. Nas últimas 24 horas mais 10 pessoas receberam alta do isolamento.

A nível nacional foram diagnosticados mais 17 novas infeções, sendo a cidade da Praia registou mais 2 novos casos da doença, tendo neste momento 156 casos ativos, isto após 13 pessoas terem saído do isolamento. Ribeira Grande de Santiago um novo caso (1 caso ativo), São Miguel também um novo caso (36 casos ativos) e o concelho de Santa Catarina com o registou de um infetado (15 ativos).

O concelho do Paul, em Santo Antão, notificou ainda mais 3 infetados, passando a ter agora 14 casos ativos.

A ilha de São Nicolau contabilizou mais 2 novos casos de covid-19, sendo um no concelho da Ribeira Brava (1 ativo) e um novo caso em Tarrafal (5 ativos).

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a mais 27 pessoas, aumentando para 14.608 o total de doentes considerados recuperados.

Do total de 15.089 casos de covid-19 acumulados no país desde 19 de março, o país tem agora 144 óbitos, sendo 5 por outras causas, quatro doentes transferidos e tem atualmente 328 casos ativos.