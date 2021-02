Paulo Rocha cabeça de lista do MPD por São Vicente com Mircéa Delgado em segundo lugar

23/02/2021 12:52 - Modificado em 23/02/2021 12:55

O Notícias do Norte sabe que o ministro do Interior Paulo Rocha será o cabeça de lista do Movimento para Democracia, MpD, pelo círculo eleitoral de São Vicente, nas Eleições Legislativas de 2021. Em segundo lugar, surge a deputada Mircéa Delgado, em terceiro o deputado e cabeça de lista em 2016, João Gomes.

Em quarto lugar surge Maria Trigueiros coordenadora do MpD em São Vicente.

Conforme informações recolhidas, esta lista deverá ser aprovada na reunião de cúpula do MpD que se realiza, no próximo sábado, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Não se pode, em rigor, falar de surpresas, mas sim de alguém que terá sido obrigado a engolir um ou dois sapos “em nome dos supremos interesses do partido”.

Registe-se no entanto, a despromoção de João Gomes, que em 2016 encabeçou a lista em São Vicente, que passa assim de primeiro para terceiro e a promoção de Mircéa Delgado, de quarto para segundo.

Setores do MPD na ilha contactados pelo Notícias do Norte para fazerem uma apreciação da lista, dizem que só se pronunciarão depois de se conhecer a decisão oficial do partido, mas de uma forma geral consideram, que o escalonamento da lista acaba por agradar a gregos e troianos.