Entre 2020 e 2021 a SOCA disponibilizou o valor de 500 contos para apoiar 30 artistas

22/02/2021 21:58 - Modificado em 22/02/2021 21:58

Foto: Inforpress

A informação foi avançada hoje pelo presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA), Daniel Spínola. “Em 2020 apoiamos 20 artistas com o valor de quase 300 contos e este ano já apoiamos alguns que por causa da covid-19 ficaram sem atuar e sem rendimento”, precisou.

Como o intuito de continuar a apoiar os artistas, que não são contemplados no âmbito do direito de autores, informou que, enquadrado na comemoração do 16º aniversário da SOCA, estão a promover a “Semana de Arte Integrada” com vista a assinalar a efeméride e para apoiar esses artistas.

A atividade teve início no dia 19. Anualmente, a SOCA celebra esta data com uma gala de homenagem aos artistas e com a distribuição de direitos de autores, mas este ano, devido às limitações, por causa da covid-19, não haverá a habitual cerimónia.

Entretanto, Daniel Spínola garantiu que a entidade de gestão coletiva vai fazer duas distribuições de direito de autores aos associados no decurso deste ano.

“Ainda não temos tudo acertado, mas estamos a fazer a programação, porque temos de cumprir alguns critérios e regulamento e antes do final do ano, certamente, faremos algumas distribuições no domínio da música e literatura”, assegurou à Inforpress.

Ainda no âmbito da comemoração do 16º ano, vai ser lançada no dia 27, no município do Tarrafal, a Revista Soca Magazine em homenagem a Princezito, um evento que vai contar com a participação do bailarino Manu Preto.

A SOCA conta atualmente com cerca de 500 associados nas áreas de música, literatura, artes plásticas, fotografia, arquitetura, entre outros.