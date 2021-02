Covid-19: Cabo Verde com duas pessoas em estado crítico

22/02/2021 21:19 - Modificado em 22/02/2021 21:19

Em Cabo Verde duas pessoas estão em estado grave devido à Covid-19, disse hoje Jorge Noel Barreto na habitual conferência de imprensa. Um desses pacientes está internado no Hospital Agostinho Neto e o outro no Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte.

Realçou também que há um total de 17 pessoas internadas nos hospitais, sendo 7 em Santiago Norte, com um em estado crítico e as outras estáveis, 4 em São Vicente, também estáveis e 6 no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, das quais um em estado critico.

De realçar que Cabo Verde registou até hoje 144 óbitos, num total de 15.072 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020.