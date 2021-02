Eleições Legislativas 2021: São Vicente e Santo Antão perdem um deputado cada, Sal e Santiago Sul ganham mais um cada

22/02/2021 01:02 - Modificado em 22/02/2021 01:02

A ilha de São Vicente, conta atualmente com 54.637 eleitores recenseados, o que se traduziu na perda de um deputado para a ilha para as eleições de 18 Abril. Em 2016 S. Vicente elegeu 11 deputados para a Assembleia Nacional. Na ilha de Santo Antão, os 32.950 eleitores inscritos permitem à ilha eleger apenas seis deputados, menos um que em 2016.

Em contrapartida, a ilha do Sal com 20.250 ganhou mais um deputado, aumentando para quatro o número de eleitos.

Em Santiago Sul com 106.561 fica com 19 deputados recuperando desta forma o deputado perdido nas legislativas de 2016.

A Comissão Nacional de Eleições, ao abrigo do disposto no art. 410º de CE, e com base no apuramento do número total de eleitores recenseados no território nacional, à data da suspensão do recenseamento eleitoral, elaborou o cálculo do número de deputados por cada círculo eleitoral do território nacional.