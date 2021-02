Militares da 1ª Incorporação de 1975 vão ter estatuto idêntico ao dos Combatentes da Liberdade da Pátria

O militar de carreira, Manuel Fortes, garantiu que o próximo Governo vai-lhes dar dignidade com um estatuto idêntico ao dos Combatentes da Liberdade da Pátria. E que os deputados, na Assembleia Nacional, admitiram que é nosso direito ter esse reconhecimento e qualquer governo que for eleito, nas próximas eleições legislativas, terá que nos dar um estatuto, embora não será de combatente porque isso exigiria mexer no Estatuto dos Combatentes”, clarificou o responsável.

Segundo Manuel Fortes este reconhecimento poderá vir através de um decreto-lei ou de um projecto-lei, mas isso vai depender da concertação entre o próximo governo e a Assembleia Nacional.

“O que ficou decidido é que o partido que vencer a eleição fará esse trabalho junto com a Assembleia Nacional”, reiterou a mesma fonte.