Covid-19: Cabo Verde ultrapassa os 15 mil infetados com mais 49 novos casos

21/02/2021 20:23 - Modificado em 21/02/2021 20:23

O nosso país ultrapassou este domingo, 21 de fevereiro, a barreira dos 15 mil infetados com o registo de mais 49 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Houve também a ocorrência de um óbito no concelho de Tarrafal de Santiago, associado a outras causas.

Destes novos casos destaca-se a ilha de Santiago com 32 infetados nas últimas 24 horas, sendo o concelho da Praia com 27, Ribeira Grande de Santiago 3, Santa Catarina 1, Tarrafal de Santiago 1 e Santa Cruz também um novo caso. Houve ainda o registo de um óbito ocorrido no concelho do Tarrafal de Santiago, mas por outras causas como informa o Ministério das Saúde, elevando para 144 o número de óbitos provocados pela covid-19 no país.

São Vicente também teve mais 14 casos positivos de covid-19, tendo neste momento 58 casos ativos, após a notificação de mais 19 altas nas últimas 24 horas.

A Boa Vista registou também 2 novos casos da doença, ao passo que a ilha de São Nicolau registou um infetado no concelho do Tarrafal.

O nosso país registou nas últimas 24 horas, mais 40 recuperados aumentando para 14.538 o número de recuperados a nível nacional.

Cabo Verde tem neste momento um acumulado de 15.048, 358 casos ativos, ainda 4 doentes transferidos para os seus países de origem.