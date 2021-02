Boa Vista: Jovem de 23 anos perde a vida após cair de um 3º andar

19/02/2021 15:10 - Modificado em 19/02/2021 15:11

Elton Oliveira, residente na Boa Vista, faleceu esta sexta-feira, 19, depois de ontem ter caído do terceiro andar de uma casa, quando abastecia um tanque.

Segundo informações avançadas pela página Boa Vista no Ar, as informações recolhidas dão conta que o jovem de 23 anos era ajudante do condutor e caiu quando fazia o abastecimento um tanque num terceiro piso.

Após a queda, o jovem foi socorrido e atendido no Centro de Saúde, com um quadro clínico a exigir uma evacuação, o que não chegou a acontecer devido a bruma seca. Segundo a mesma fonte, os familiares avançaram que a evacuação estava prevista para a manhã de hoje, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos sofridos, acabando por falecer.