Casos ativos de Covid-19 diminuem nas últimas 24 horas em São Vicente com 24 recuperados e 13 infetados

19/02/2021 00:00 - Modificado em 19/02/2021 00:00

O número de casos ativos de Covid-19 diminuiu nas últimas 24 horas em São Vicente, isto após a notificação hoje de mais 13 novos casos e 24 recuperados.

Após as altas de hoje, o número de pacientes em acompanhamento passou de 61 para 52 nesta quinta-feira, 18.

De realçar que à entrada para o mês de fevereiro São Vicente tinha um total de 285 casos ativos da covid-19, mas devido as altas registadas nos últimos dias, os casos ativos passaram a ser de 52.

São Vicente continua sendo o segundo foco de propagação da covid-19 no país, visto que a ilha de Santiago é de longe a ilha com maior número de casos ativos da doença com 228, ou seja, mais de metade dos casos ativos a nível nacional que são 345.

O Fogo contabiliza neste momento 27 casos ativos, Santo Antão 11, São Nicolau 16, Sal 3, Boa Vista 3 e Maio 3.