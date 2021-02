Reino Unido paga 4.600 euros a 90 jovens para infetá-los com Covid-19

Projeto visa entender melhor a doença para ajudar a combatê-la.

OReino Unido vai pagar 4.600 euros a 90 jovens saudáveis para infetá-los com Covid-19 de forma a entender melhor a doença, com o objetivo de a combater com mais efetividade.

O estudo, que já recebeu luz verde do Comité britânico de bioética, segundo a imprensa britânica, realizar-se-á nas próximas semanas e é o primeiro do género no mundo.

Os voluntários, todos saudáveis, têm entre 18 e 30 anos e ficarão, após serem infetados, internados, durante duas a três semanas, numa unidade criada para o efeito no Royal Free Hospital, de Londres.

Após este tempo, serão ainda submetidos a avaliações periódicas durante cerca de um ano.

“Este estudo vai ajudar-nos a entender como é que as pessoas são infetadas e como é que é possível transmitir o vírus tão facilmente de uma pessoa para outra”, contou o investigador chefe do projeto, Chris Chiu, acrescentando que o estudo visa ainda determinar quais as vacinas e quais os tratamentos que funcionam melhor no combate à doença.

“Fazer este tipo de estudos em humanos é vital durante a primeira ronda das vacinas porque ajuda a verificar qual a melhor forma de as administrar. Assim saberemos, por exemplo, quanto tempo é que uma dose protege e que diferentes vacinas são eficazes contra as novas variantes”, salientou o cientista.

