Gilberto Lima garante que o dinheiro vai ser transferido para a Afropants para pagar trabalhadores que estão em lay-off

18/02/2021 15:05 - Modificado em 18/02/2021 15:05

O presidente do Sindicato de Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura e Florestas, Serviços Marítimo e Portuário (SIACSA), Gilberto Lima, garante que o Ministério das Finanças irá transferir ainda hoje os valores para que a empresa possa pagar as trabalhadoras que estão em lay-off.

Segundo o líder do SIACSA, conseguiram dar a volta a esta situação com o apoio dos funcionários e dono da empresa, tendo conseguido chegar a entendimento esta quinta-feira com o Ministério das Finanças.

“Houve um erro aquando do anúncio do lay-off simplificado, porque as empresas de comércio não foram contempladas. É um dado certo que os valores vão ser transferidos ainda hoje para a empresa que pagará os trabalhadores que estão em lay-off” salientou a mesma fonte citado pela Rádio Pública.

De realçar que os trabalhadores da empresa Afropants, enviados para casa, alegadamente, em layoff, exigem a regularização dos salários referentes a janeiro. Na maioria mulheres, estas afirmam que apenas terão recebido 25% (3.262 escudos) do valor devido e pago pela entidade patronal.​

Da parte do INPS, receberam a informação de que a unidade industrial não foi contemplada com a nova fase do regime simplificado de suspensão do contrato de trabalho, mas uma situação que está sendo ultrapassada como realçou Gilberto Lima.