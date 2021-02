FCF entrega os primeiros autocarros a seis das 11 associações regionais

18/02/2021 14:00 - Modificado em 18/02/2021 14:04

Foto: FCF

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai entregar este sábado, 20, seis autocarros às associações de futebol de Santo Antão Norte e Sul, São Nicolau, Maio, Boa Vista, Santiago Norte e Fogo.

Conforme a FCF, com o arranque da época desportiva em algumas regiões do país, esta chegou a acordo com uma seguradora, e por isso vai proceder a entrega dos autocarros a seis das 11 associações regionais.

Os seis autocarros, enquadrados no programa Forward da FIFA, custaram 24.600 contos, têm capacidade para 30 pessoas cada e seguirão agora para as regiões desportivas de Santo Antão Norte e Sul, São Nicolau, Maio, Boa Vista, Santiago Norte e Fogo, os primeiros a serem contemplados com estes autocarros.

Por fim, a mesma fonte dá conta ainda que a Associação Regional de Futebol do Sal, vai ser contemplada com um autocarro devidamente remodelado, cujas características de circulação se adaptam à ilha.