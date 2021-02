Basquetebol: Cabo Verde perde com Marrocos por 69-72

18/02/2021 13:46 - Modificado em 18/02/2021 13:46

A seleção cabo-verdiana de Basquetebol perdeu esta quinta-feira, 18, pela diferença de três pontos com a sua congénere do Marrocos, adiando assim a qualificação para o Afrobasket 2021.

O resultado final em 69-72, mostra o equilíbrio entre estas duas seleções que lutam ainda pelo passaporte para o Afrobasket 2021. No primeiro período Cabo Verde venceu por 23-16, mas o Marrocos viria a consumar a cambalhota na partida com vitórias no segundo e quarto período (10-20 e 15-28), tendo a nossa seleção vencido ainda o terceiro período por 21-8.

Jeff Xavier foi o MVP da partida com 21 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Cabo Verde entra em campo no próximo sábado, 20, para defrontar o Egito, seleção que derrotou o nosso país na primeira volta.