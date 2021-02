Governo apresenta no Mindelo projeto de utilização de bicicletas com mala térmica para a venda de peixe

O Governo apresentou no Mindelo o projeto de âmbito social de utilização de bicicletas que acopladas de arcas e produzem energia elétrica para a conservação do pescado para a sua comercialização.

Conforme informações avançadas pelo Ministério da Economia Marítima, este projeto visa apoiar na comercialização do pescado, permitindo “melhorias nas condições de trabalho” dos vendedores de peixe e “valorização desta atividade”, com o objetivo de fazer chegar ao consumidor o produto da pesca em “melhores condições”.

Um projeto que segundo a mesma fonte irá trazer benefícios para os vendedores e consumidores, visto muitas vezes o pescado é transportado em recipientes que “não seguem as normas de higiene”.

De realçar que de acordo com o ministério ao se pedalar as bicicletas estas vão produzir energia para conservar o peixe de modo que chegue ao consumidor em “boas condições”, com menor encargo e “menos sofrimento por parte das pessoas”.