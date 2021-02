São Vicente é a segunda ilha com mais óbitos por Covid-19

Com mais o óbito registado hoje, a ilha de São Vicente, que contabiliza neste momento 2.164 casos acumulados da covid-19, passou a ter agora 22 óbitos, reforçando o estatuto de segunda ilha com mais mortes provocadas pela Covid-19 no país.

Conforme dados avançados pelo site oficial do Ministério da Saúde e da Segurança Social, São Vicente é por esta altura a segunda ilha do país com mais mortes associadas a covid-19, sendo superada apenas pela ilha de Santiago que já viu 99 pessoas perderem a vida nesta pandemia, que desde março assola o nosso país.

Há bem pouco tempo a ilha tinha poucos casos da doença e mortes provocadas pela mesma, com o primeiro caso positivo a ser diagnosticado no dia 04 de abril, e a primeira morte viria a ser confirmada a 26 de junho a uma idosa de 92 anos que estava em isolamento no Hospital Baptista de Sousa.

Desde então, em menos de oito meses, a doença, segundo o MSSS, já provocou a morte de 22 pessoas, sendo que todas apresentavam outras doenças associadas como hipertensão e diabetes e tinham mais de 50 anos de idade.

Neste o início de 2021 a ilha registou 11 mortes em Janeiro e até hoje, em Fevereiro contabilizou mais dois óbitos.

Seguem-se as ilha de Santo Antão e do Fogo com 6 óbitos cada, o Sal 5, Boa Vista 2 e São Nicolau 1.

Somente as ilhas do Maio e da Brava ainda não tiveram mortes associadas à covid-19, numa altura que Cabo Verde tem 141 óbitos, das quais 3 por outras causas.