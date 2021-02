São Vicente ganha Associação Regional de Remo e Canoagem

17/02/2021 16:42 - Modificado em 17/02/2021 16:42

A Associação Regional de Remo e Canoagem de São Vicente (ARRCSV), pretende divulgar e promover a prática do remo entre as camadas jovens.

A constituição da Associação regional, que irá reger as modalidades na ilha, sob a liderança do seu presidente Aníbal Moreira Monteiro Delgado, é composta por uma equipa com um mandato de quatro anos de duração.

A informação foi publicada no Boletim Oficial de 16 de fevereiro, com sede na cidade do Mindelo, com duração indeterminada, tendo por objeto, dirigir, promover, incentivar e regulamentar a prática de Remo e Kayak na ilha de São Vicente, bem como defender, promover e representar os direitos e interesses dos seus associados e ainda prestar serviços ou criar instituições para esse efeito, conforme justificativa.

A ARRCSV visa representar o remo e canoagem na ilha, nas provas e eventos nacionais de forma a estabelecer e também manter relações com as organizações nacionais e internacionais, assegurando, sendo caso disso, a sua filiação nesses organismos.

A mesma fonte justifica ainda que com a ARRCSV vai organizar anualmente campeonatos regionais e outras provas consideradas convenientes à expansão e desenvolvimento do remo e canoagem na ilha.

E ainda organizar e patrocinar provas regionais oficiais, prestando assistência ao clubes e atletas que nelas participam e, em prol do seu desenvolvimento, estabelecer e manter relações com todas as entidades que promovem, patrocinam e desenvolvem o remo e canoagem incentivando a massificação da prática dos mesmos.

Outro dos objetivos, segundo a Associação Regional de Remo e Canoagem de São Vicente, é marcar presença e participar na definição da política desportiva nacional.