Somente a Brava não tem casos ativos de Covid-19

17/02/2021 14:55 - Modificado em 17/02/2021 14:55

Neste momento oito ilhas do arquipélago têm casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, sendo que, das ilhas habitadas, somente a Brava, neste momento, não têm casos ativos da doença. Todas as ilhas habitadas já diagnosticaram casos de covid-19.

Desde o primeiro caso diagnosticado na ilha da Boa Vista em março de 2020, a infeção pelo novo coronavírus chegou a todas as ilhas habitadas do arquipélago, o que viria a acontecer em outubro quando a ilha da Brava integrou este lote com os primeiros casos da doença.

O número de casos de covid-19 não tem parado de aumentar no arquipélago, que tem neste momento 14.785 casos acumulados da doença, das quais 14.282 recuperados, 358 ativos, 140 óbitos e 2 transferidos.

A ilha de Santiago é de longe o maior foco de propagação da covid-19 no país, contando já com 8.835 casos acumulados, sendo 8.510 recuperados, 99 óbitos e 223 casos ativos. A cidade da Praia registou a maior parte destes casos com 6.394 e a maioria das mortes provocadas pela covid-19.

A ilha de São Vicente que é neste momento o segundo foco da doença no país, tendo neste momento 2.137 casos contabilizados, 2054 recuperados, 21 óbitos e 62 ativos.

Já o Fogo contabiliza neste momento 2.025, ainda 1.987 recuperados, 6 óbitos e 32 casos ativos.

Segue-se a ilha do Sal que tem até hoje 724 casos acumulados, 2 casos ativos, ainda cinco óbitos pelo que já conta com 717 recuperados.

Por sua vez, Santo Antão tem 487 casos confirmados, sendo 471 recuperados, 6 óbitos e 10 ativos.

A Boa Vista primeira ilha a ter casos da doença, contabiliza neste momento 245 casos acumulados, ainda 238 recuperados, dois óbitos, dois transferidos e tem 3 casos ativos.

A ilha de São Nicolau, já confirmou 150 casos da doença, tem 128 recuperados, um óbito e ainda 21 casos ativos.

O Maio já confirmou 158 casos acumulados, dos quais 153 recuperados e 5 casos ativos. Finalmente a ilha da Brava que não tem casos ativos de covid-19, tem 24 acumulados, sendo que todos já foram dados como recuperados.