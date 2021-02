Binter suspende voos para três ilhas devido a bruma seca

17/02/2021 13:34 - Modificado em 17/02/2021 13:34

A companhia aérea Binter Cabo Verde anunciou a suspensão de todos os voos previstos para o início da tarde de hoje com destino às ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, devido à bruma seca que cobre o arquipélago.

“Informamos que devido a baixa visibilidade causada pela bruma seca, todos os voos de hoje sofreram alterações nos horários à espera de melhorias de visibilidade” informou a companhia aérea, a única que opera nos voos domésticos em Cabo Verde.

Neste sentido o voo Praia-Sal-Praia passou provisoriamente para às 19 horas de hoje, assim como a ligação aérea Praia-São Vicente-Praia que passou provisoriamente para às 21:30.

A Binter Cabo Verde adiantou que “os voos serão retomados assim que a visibilidade for suficiente para a sua realização com segurança”.

No entanto, acrescenta que fará uma nova atualização da situação a partir das 17 horas.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara e que é habitual nesta época em Cabo Verde, apresentando-se este ano com uma intensidade mais elevada.