Hotel “Four Points by Sheraton” representa uma importante ligação de cooperação entre os EUA e Cabo Verde

17/02/2021 12:39 - Modificado em 17/02/2021 12:39

O lançamento oficial da primeira pedra do hotel “Four Points by Sheraton”, da marca do grupo internacional Marriot, segundo o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, é um momento marcante para a ilha e para o país e de confiança. Isso porque em ambiente de pandemia quando “pairam incertezas no mundo, a realização e concretização de um investimento desta natureza representa muito para Cabo Verde” e uma confiança ainda redobrada dos investidores “em fazer acontecer e trazer para São Vicente um investimento de referência”, não só pelo seu valor, o pelo número de empregos que cria”, mas também, aponta Ulisses Correia e Silva, o seu efeito multiplicador sobre a economia, sobre todos os sectores afins integrados e com ofertas de diversas áreas.

“Tudo isso mostra que estávamos a precisar de mais marcas mundiais reconhecidas e a “Sheraton” ligada ao país é um fator de promoção externa de Cabo Verde”, realça.

Para o chefe do governo, a aposta em São Vicente está a dar os seus resultados, “é como fazer uma boa plantação”, diz. “E o que vamos colher são frutos, que vão criar melhores condições de emprego, dinamizar a economia, vai ter impacto na redução do desemprego”, reitera UCS salientando ser esta a forma que o seu governo encara a economia deste país, “criando condições de riqueza e ao mesmo templo implementando políticas socais de inclusão que sejam assertivas”.

E é neste sentido que a “forte aposta na economia azul íntegra tudo isto, com um turismo de excelência, de qualidade “e virado para o mar, que leva São Vicente para um futuro sustentável, enfatizando que o futuro constrói-se com visão, realizações e engajamento.

O ato também contou com a participação do embaixador dos Estados Unidos, Jeff Daigle, que destaca a importância deste investimento, que representa, na sua ótica um passo importante para aumentar e diversificar os investimentos americanos em São Vicente.

“Acredito no grande potencial do país e que as empresas americanas podem contribuir com qualidade, inovação e conhecimentos, que são aspetos importantes para o crescimento económico”.

Jeff Daigle diz ainda que “Four Points by Sheraton” para além de gerar empregos, irá permitir à ilha de São Vicente receber mais visitantes, promover a morabeza e cultura e outras atividades no âmbito da economia marítima, irá também atrair outras oportunidades de investimentos e de mercados, permitindo que a relação comercial entre os EUA e Cabo Verde seja mais dinâmica.