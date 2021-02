Apresentado esta quarta-feira o Projeto de promoção da prática desportiva e turística “Cabo Verde Trail Series”

16/02/2021 21:33 - Modificado em 16/02/2021 21:33

O Ministério do Desporto, juntamente com o Instituto do Desporto e da Juventude fará esta quarta-feira, 17, na cidade da Praia a apresentação oficial do Projeto de promoção da prática desportiva e turística “Cabo Verde Trail Series”.

Conforme nota do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), o Cabo Verde Trail Series é um projeto de promoção da prática desportiva e turística, cujo programa inclui 5 eventos de trail running como caminhadas, provas de trailrunning, ações infantis/ juvenis.

A mesma fonte dá conta que o circuito engloba várias ilhas do país, nomeadamente, o São Nicolau Trail, o Maio Ocean Trail, o Santiago Ultra Trail, o Santo Antão Triangle Trail e o Fogo Vulcan Trail.

“Associado a iniciativas de cariz económico, social, cultural e de capacitação, o CVTS é destinado a toda a população cabo-verdiana, atletas, crianças, jovens e adultos, assim como aos cidadãos estrangeiros amantes da natureza e das modalidades de Trekking, Trail e Ultra Trail” sustenta a IDJ.

A sessão de apresentação será presidida pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, na presença do presidente do IDJ, FredericMbassa.