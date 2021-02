Associação Regional de Futebol de São Nicolau dá luz verde para a retoma dos treinos após casos de covid-19

Devido a alguns casos positivos de covid-19, diagnosticados a elementos de equipa técnica e jogadores de equipas do Tarrafal de São Nicolau, a Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), suspendeu a 03 de fevereiro os treinos das equipas que se preparam para esta época desportiva, mas agora deu luz verde para a retoma dos mesmos.

Depois de sensivelmente 13 dias suspensos, os treinos, de acordo com essa associação regional, podem ser retomados, pelo que pede a colaboração de todos os atletas e dirigentes, no sentido de cumprirem com as medidas de proteção sanitárias, tais como a lavagem das mãos antes da entrada nos estádios como o uso obrigatório de máscaras faciais.

“As últimas notícias são boas, mas temos que continuar a proteger a nós e aos outros” enfatiza a Associação Regional de Futebol de São Nicolau que garante ainda que os jogos do campeonato regional serão realizados à porta fechada.

De realçar que a ARFSN tinha agendado para 20 de fevereiro o início do campeonato regional sénior masculino, mas que devido ao aparecimento de alguns casos positivos de covid-19, foi adiado para o dia 06 de março.