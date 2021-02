Sal e Boa Vista vão receber o torneio Inter Ilhas de Futebol Feminino

16/02/2021 14:48 - Modificado em 16/02/2021 14:48

Foto: FCF

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), anuncia que vai realizar, em maio/junho deste ano, o torneio Inter-Ilhas de futebol feminino, nas ilhas do Sal e da Boa Vista, como forma de promover o equilíbrio regional.

De acordo com o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, o torneio Inter-Ilhas de futebol feminino, vai passar a figurar, juntamente com o campeonato nacional (prova habitualmente disputada), no calendário competitivo da FCF.

O torneio Inter-Ilhas de futebol feminino, a ser introduzido pela primeira vez no calendário futebolístico cabo-verdiano, vai ser disputado por fases, numa organização conjunta, sendo a primeira etapa na ilha do Sal e a fase final na Boa Vista.

“A estratégia é criar um impacto para que também os clubes comecem a desenvolver o futebol feminino. Em simultâneo com o torneio Inter-Ilhas vamos também organizar um pequeno encontro para avaliar o que foi feito do I Congresso do Futebol Feminino até à altura e projectar novas medidas para o futebol feminino”, explicou Mário Semedo, citado pela Agência Cabo-verdiana de Notícias.

O mesmo garante que o futebol feminino é uma aposta “garantidamente ganha”, isto depois da organização do I Congresso a nível nacional, que ao seu ver foi “mais um sucesso”, que mesmo com a pandemia, este evento teve mais de 70 pessoas e cumprindo “rigorosamente todos os procedimentos sanitários”.